İstanbul'da adliyeden kaçan firari mahkum yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da adliyeden kaçan firari mahkum yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da adliyeden kaçan firari mahkum yakalandı

6 saat önce

İstanbul Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz günlerde polis tarafından cezaevine götürülürken adliye otoparkında firar eden mahkum yakalandı.

İstanbul'da adliyeden kaçan firari mahkum yakalandı, System.String[]

İstanbul Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz günlerde polis tarafından cezaevine götürülürken adliye otoparkında firar eden mahkum yakalandı. Polis ekipleri, mahkumu saklandığı evin balkonundan itfaiye merdiveni ile çıkardı.


Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, "hırsızlık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tugay K.(22) adlı bir tutuklu, 13 Mart'ta Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Adliyeye Sevk Timlerince Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmek üzere Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin otoparkına getirildiği sırada firar etmişti. Tutuklunun yakınları tarafından oluşturulan kalabalığın çıkardığı kargaşadan faydalanarak 12 gün önce firar eden zanlının gidebileceği tüm adresleri yakın takibe alan polis, mahkumun izine Gaziosmanpaşa'da ulaştı.


Firar olayının olduğu günden itibaren güvenlik kamera görüntülerini ve zanlının gidebileceği tüm adresleri takibe alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahkumu dün gece Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesinde bulunan bir evde kıstırdı. Firari mahkumun saklandığı evin etrafını kuşatan polis, kapıya vurarak zanlıya "teslim ol" çağrısı yaptı. Zanlı Tugay K., teslim ol çağrısına uymadı. Bunun üzerine zanlı kapıyı açmayınca pencereden veya balkondan atlama ihtimalini değerlendiren polis, olay yerine itfaiye ekibi istedi. Ardından söz konusu adrese yapılan operasyonda Tugay K., saklandığı evin balkonuna uzatılan itfaiye merdiveni ile polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. K.'nın yapılan sorgulamasında, "Yaralama" konusundan suç kaydı olduğu ve "Hırsızlık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.


Tugay K. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, K.'nın kaçması için kargaşa çıkaran ve polisi yaralayan diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:05 Kaynak: İHA

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