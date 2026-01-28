İstanbul'da Ameliyat Sonrası Ölüm İddiası - Son Dakika
İstanbul'da Ameliyat Sonrası Ölüm İddiası

İstanbul\'da Ameliyat Sonrası Ölüm İddiası
28.01.2026 10:23
Bağcılar'da burun ameliyatı olan genç, tıp merkezinde yaşanan ihmal sonrası hayatını kaybetti.

İstanbul Bağcılar'da özel bir cerrahi tıp merkezinde ikinci kez burun ameliyatı olan 29 yaşındaki genç fenalaştı. Tıp merkezinde yoğun bakım ünitesinin olmaması üzerine genç, Bayrampaşa'da sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Gencin ailesi, tıp merkezinde iki sefer üstü üste narkoz verildiğini ve ameliyat sırasında ihmal olduğunu ileri sürerek, merkezden şikayetçi oldu.

Olay, 26 Ocak günü Bağcılar Güneşli Mahallesi'ndeki Özel Kaş Tıp Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce burun ameliyatı için tıp merkezine gelen Bilal Ergin (29), aylar sonra tekrar aynı yerden randevu aldı. Ameliyat sırasında narkoz verilen Ergin, nefes alamadı. Durumu kötüleşen genç, aynı gün içinde Bayrampaşa'da özel bir hastaneye sevk edildi. Ergin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilal Ergin'in ailesi, ameliyat sırasında fenalaştığı ve birinci narkozun etkisi bitmeden ikinci kez narkoz verildiğini ileri sürdü. Ameliyat sırasında ihmal iddiaları üzerine aile, tıp merkezinden şikayetçi oldu.

Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak otopsinin ardından Bilal Ergin'in cenazesi defnedilmek üzere memleketine götürülecek.

"Nefes almadığı için ikinci narkozu vurdular"

Kardeşinin 8 ay önce aynı yerde burun ameliyatı olduğunu belirten ağabeyi Serdar Ergin, "Olay Pazartesi günü oldu. Saat 13.00 sıralarında ameliyat oldu. Ameliyattan sonra narkoz etkisinden çıkardıktan sonra kardeşim nefes alamadı. Nefes almadığı için ikinci narkozu vurdular. İki saat boyunca kardeşim nefessiz kaldı. Benim kardeşimi iki saat sonra Bayrampaşa'da özel bir hastaneye sevk ettiler. İki saat boyunca nefes alamadı. Akciğerlerine kan gitti. Akciğerlerinde kan toplaması olduğu için gece 02.00'da kalp krizi geçirdi. 20 dakika boyunca kalbi durdu. 20 dakika sonra kendine geldi ama oradaki doktorlar umut vermediler. Bugün de vefat etti. Yüzde yüz bir ihmal var. Benim kardeşim uyandıktan sonra zaten yüzü morarıyor. Nefes almadığı için ikinci dozu vuruyorlar, uyutuyorlar. Korkuyorlar, iki saat boyunca kardeşim nefes almıyor. Operasyonda bir şey mi oldu, damarı mı kestiler? Akciğerlerine kan gitti. Bugün saat 11.00 sıralarında hastaneye polis geldi, şikayetçi olduk. Kardeşim 30 yaşına giriyordu. Gencecikti, hiçbir şeyi yoktu. Sapasağlam kliniğe gitti ve cenazesini alıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Ameliyat Sonrası Ölüm İddiası - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul'da Ameliyat Sonrası Ölüm İddiası - Son Dakika
