İstanbul'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi - Son Dakika

İstanbul genelinde 39 ilçede, 792 adreste yapılan aramalara 410 ekip ve 820 polis katıldı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.

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