İstanbul'da Aşırı Rüzgar Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı
1 saat önce
İstanbul'da aşırı rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı -İstanbul'da yağış ve aşırı rüzgar etkili olduİSTANBUL - Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan aşırı rüzgar ve yağış İstanbul'u etkisi altına alırken, vatandaşlar rüzgar nedeniyle zor...
İstanbul
'da aşırı rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı
-İstanbul'da yağış ve aşırı rüzgar etkili oldu
İSTANBUL - Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
'nün uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan aşırı rüzgar ve yağış İstanbul'u etkisi altına alırken, vatandaşlar rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından rüzgar ve yağış İstanbul'da etkisini akşam saatlerinden itibaren gösterdi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinden etkili olan aşırı rüzgar, kent merkezinde de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurla birlikte şiddetini artıran rüzgar nedeniyle vatandaşlar yollarda güçlükle yürüdü. Rüzgarın etkisiyle şemsiyeleri ters dönen vatandaşlar ilginç görüntüler oluştururdu. Bazı vatandaşlar ise yağıştan korunmak için yağmurluk giydi. Rüzgar ve yağışın etkisini sürdüreceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:35 Kaynak: İHA
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