İSTANBUL'DA BARAJLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Katar\'dan ülkeyi ziyaret eden cumhurbaşkanına tarihi ayar

Haklarında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Tayyar ve Özlem Öz\'den cevap geldi

1 milyon litre akaryakıta el konuldu

ABD savaş gemilerinin üzerine karabasan gibi çöktüler

Af geliyor, ceza ve zamlar silinecek

Kurak geçen yazın ardından alarm veren İstanbul'daki barajlara dün etkili olan yağış adeta can suyu oldu. Bir günlük yağış barajlara yüzde 6'ya yakın doluluk sağlayarak, doluluk oranı yüzde 25.62'den yüzde 31.03'e çıktı.

YÜZDE 6'YA YAKIN DOLULUK SAĞLADI

İstanbul'da dün kuvvetli yağmur barajlara yaradı. Bir günlük yağış barajlara yüzde 6'ya yakın doluluk sağladı. Dün sabah yüzde 25.62 olan doluluk oranı yüzde 31.03'e çıktı.

İşte İstanbul'daki barajların 30 Kasım itibarıyla doluluk oranları;