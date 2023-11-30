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İSTANBUL'DA BARAJLARDA BÜYÜK ARTIŞ - Son Dakika

İSTANBUL'DA BARAJLARDA BÜYÜK ARTIŞ

İSTANBUL'da 1 günlük yağışla barajlardaki doluluk oranı yüzde 25.62'den yüzde 31.03'e çıktıİstanbul'a dün kuvvetli yağmur barajlara yaradı.

30.11.2023 - 09:46,
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Kurak geçen yazın ardından alarm veren İstanbul'daki barajlara dün etkili olan yağış adeta can suyu oldu. Bir günlük yağış barajlara yüzde 6'ya yakın doluluk sağlayarak, doluluk oranı yüzde 25.62'den yüzde 31.03'e çıktı.

YÜZDE 6'YA YAKIN DOLULUK SAĞLADI

İstanbul'da dün kuvvetli yağmur barajlara yaradı. Bir günlük yağış barajlara yüzde 6'ya yakın doluluk sağladı. Dün sabah yüzde 25.62 olan doluluk oranı yüzde 31.03'e çıktı.

İşte İstanbul'daki barajların 30 Kasım itibarıyla doluluk oranları;

İSTANBUL'DA BARAJLARDA BÜYÜK ARTIŞ
İSTANBUL'DA BARAJLARDA BÜYÜK ARTIŞ
Kaynak: DHA

İstanbul, Çevre, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA BARAJLARDA BÜYÜK ARTIŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA BARAJLARDA BÜYÜK ARTIŞ - Son Dakika
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