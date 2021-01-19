İstanbul'da bu yollara dikkat - Son Dakika

İstanbul'da bu yollara dikkat

19.01.2021 08:02
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İstanbul Valiliği'den gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü sebebiyle alınan tedbirler kapsamında kapatılacak yollarla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği'den gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü sebebiyle alınan tedbirler kapsamında kapatılacak yollarla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kullanılacak alternatif güzergahlar da belirtildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Halaskargazi Caddesi Osman Bey Kavşak ile Harbiye Müze Işıklar arası, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, Şafak Sokak, Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Şişli istikametindeki Özgür Sokak ve Zafer Sokakları'nın saat 09: 00 itibariyle geçici olarak kapatılacağı duyuruldu. Kapatılacak yollara alternatif olarak Taksim'den gelen akımın Vali Konağı Caddesi'ne, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayaların Vali Konağı ve Rumeli Caddesi'ne Osmanbey kavşağından Şişli istikametine ve Şişli istikametinden gelen akımın ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirileceği belirtildi.

(İHA)

İstanbul Valiliği, Hrant Dink, Şişli, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da bu yollara dikkat - Son Dakika


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