İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı! İşte trafiğe açılacağı saat...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği 44. İstanbul Maratonu bugün koşulacak. Etkinlik sonuna kadar kentte bazı yollar kapalı olacak. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride yer alan maraton, Anadolu yakasında başlayacak, Avrupa yakasında bitecek.

ARAÇ TRAFİĞİ BAZI NOKTALARDA DURDURULDU

Maraton parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu. Güzergah kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de araç girişi kesildi. Trafik polisleri dubalarla trafiği yavaşlattıktan sonra yolu kapattı. Köprüden sadece Avrupa Yakası'ndan kademeli olarak metrobüs seferleri ile geçilebiliyor. Anadolu Yakası'ndan ise herhangi bir geçiş yapılamıyor.

12.30 İTİBARIYLA AÇILACAK

Özel araçlarıyla vs. köprüden geçmek isteyen vatandaşlar ise ne yapacağını bilemedi. Köprüye çıkan tüm yollarda polis ekipleri önlemler alırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak trafiğe açılacak.

VALİLİK TRAFİĞE KAPALI YOLLARI DUYURDU

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği trafiğe kapatılacak yolları paylaştı:

"Kapanacak yollar kapama saati: 06:00 Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, Arabalı Vapur girişleri, Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu, Alayköşkü Caddesi, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak. Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)"