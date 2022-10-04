İSTANBUL'DA ÇAKAR DENETİMİ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA ÇAKAR DENETİMİ

04.10.2022 18:56

İSTANBUL'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı.

İSTANBUL'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere para cezası uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yaptı. Okmeydanı Hasdal Katılım istikametinde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan araç sürücüsüne 'araç üzerinde teknik değişim' ihlalinden dolayı ceza işlem uygulandı. Ceza uygulanan aracın sürücüsü Melih Çelik, Arabamın amortisörleri kesik ve basık olduğu için, araç üzerinde teknik değişimden dolayı 196 lira tutarında ceza işlem uyguladılar. Onlarda işini yapıyor, sıkıntı yok benim için dedi.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA ÇAKAR DENETİMİ - Son Dakika

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