İstanbul'da Casusluk Operasyonu: 6 Tutuklama

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, İran istihbarat servisi adına Türkiye'de bilgi toplayarak "siyasal ve askeri" casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i İran uyruklu 6 zanlı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde "siyasal ve askeri casusluk" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, 6 şüphelinin İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) istihbarat mensupları ile Türkiye'de irtibatı bulunan ve hem Türkiye'de konuşlu askeri üs ile önem arz eden bölgeler, hem de yurt dışında bulunan kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgi topladıkları ve lojistik destek sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, Adana'daki İncirlik Hava Üssüne yönelik keşif/gözetleme ile Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere operasyonel amaçlarda kullanılmak üzere SİHA sevkiyatı faaliyetlerinde yer aldıkları ve topladığı istihbari bilgileri İran istihbarat servisine aktardıkları da belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul, Van, Samsun, Yalova ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, şüpheliler İran uyruklu Ashkan Jalali ile Remzi Beyaz, Alican Koç, Erhan Ergelen, Taner Özcan ve Cemal Beyaz gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.