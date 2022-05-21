Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla protesto eylemi düzenlendi - Son Dakika
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Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla protesto eylemi düzenlendi

21.05.2022 23:34

Çerkes Dernekleri Federasyonunca, Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla protesto eylemi düzenlendi.

Çerkes Dernekleri Federasyonunca, Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla protesto eylemi düzenlendi.

Taksim Odakule'deki protestoda katılımcılar, Çerkes ve Ukrayna bayrakları ile çeşitli dövizler taşıdı.

Çerkes Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nusret Baş, yaptığı basın açıklamasında, 21 Mayıs 1864 tarihinin Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nü simgelediğini söyledi.

Rusların planlarının aradan 158 yıl geçmesine rağmen istedikleri sonucu vermediğini kaydeden Baş, şöyle devam etti:

"Anadolu'ya, Balkanlar'a ve Orta Doğu'ya savurdukları halklarımız, bu yeni topraklarda olağanüstü bir mücadele vererek hayata tutundu. Bugün milyonları aşan nüfusları ile ana vatandaki soydaşlarının 6 katı mevcuda sahipler ve hem gasbedilen vatanlarını hem tüm insani ve ulusal haklarını talep ediyorlar. Müteselsilen Rus Çarlığı'nın bugünkü mirasçısı olan Rusya yönetiminden Çerkes halkına karşı işlenen suçların ikrarı ile soykırımı tanımasını, sonra da halklarımızın ana vatana dönüş ve rehabilitasyonu için gereken sorumluluğu üstlenmesini istiyorlar. Biz Çerkesler olarak, kıyamete kadar da sürse, vatanımızı elde edinceye ve tüm toplumsal haklarımızı kazanıncaya kadar bu kutlu mücadeleyi sürdüreceğiz."

Eylemde, sürgünü temsilen gökyüzüne balonların salınmasının ardından gruptan bazı kişiler, İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne yürüyerek siyah çelenk bıraktı.

Basın açıklamasına, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla protesto eylemi düzenlendi
Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla protesto eylemi düzenlendi
Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla protesto eylemi düzenlendi
Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla protesto eylemi düzenlendi
Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla protesto eylemi düzenlendi
Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla protesto eylemi düzenlendi
Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla protesto eylemi düzenlendi
Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla protesto eylemi düzenlendi
Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla protesto eylemi düzenlendi

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Başkan Büyükkılıç'tan Çerkes Sürgünü'nün 158. Yılı mesajı Açıklaması Başkan Büyükkılıç'tan Çerkes Sürgünü'nün 158. Yılı mesajı Açıklaması
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla protesto eylemi düzenlendi - Son Dakika


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