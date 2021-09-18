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Çatalca'da damlama sulama yöntemiyle yetiştirilen çeltiklerin hasadı yapıldı - Son Dakika

Çatalca'da damlama sulama yöntemiyle yetiştirilen çeltiklerin hasadı yapıldı

18.09.2021 20:09

Çatalca'da damlama sulama yöntemiyle yetiştirilen çeltiklerin hasadı yapıldı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Damlama Sulama yöntemi ile çeltik sahaları oluşturma projesi kapsamında İstanbul'da ilk hasat gerçekleştirildi.

Çatalca'da damlama sulama yöntemiyle yetiştirilen çeltiklerin hasadı yapıldı

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Damlama Sulama yöntemi ile çeltik sahaları oluşturma projesi kapsamında İstanbul'da ilk hasat gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Damlama Sulama yöntemi ile çeltik sahaları oluşturma projesi kapsamında İstanbul'da ilk hasat gerçekleştirildi. Çatalca'da gerçekleştirilen damlama yöntemi ile Çeltik yetiştirme projesi kapsamında, sulama maliyetinin yarı yarıya düşürüldüğü çeltik ekiminde de istenilen verim alındığı öğrenildi. Yapılan etkinliğe, Tarım ve Orman Bakan Yardımcı Ayşe Ayşin Işıkgece, İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Vali Yardımcısı Tarım Sorumlusu Uğur Aladağ, İlçe Kaymakamı, STK üyeleri ve çiftçiler katıldı.

"Tarımsal büyümeyi yüzde 5,9'a çıkarttık"

Etkinlikte konuşma yapan Tarın ve Orman bakan yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece; "Dünyada meyve üretiminde beşinci sıradayız. Bunlar hep siz çiftçilerimizin emeklerinin sonuçları, bunlar çok bilinmiyor söylenmiyor, bu nedenle ben konuşmalarımın başımda bu genel rakamlardan bahsetmek istiyorum. 2020 yılında özellikle pandeminin de etkisi ile bu konuya olan hassasiyetinde artması ile her ortamda tohumda hibelerimizle daha fazla ekim imkanlarını geliştirerek, tarımsal büyümeyi yüzde 5,9'a çıkarttık. Bu çok önemli bir rakam toplam sektörlerin üzerinde bir rakam, sadece bitkisel üretimde 11 milyon ton artı verdik. Tonajla kıyaslama en doğru kıyaslamadır, çünkü enflasyondan arınmış kıyaslamadır. Bu anlamda Tarın ve Orman Bakanlığı'mızın bitkisel üretim müdürlüğümüzün ve İl tarım müdürlüğümüzün tecrübeleri, teknik bilgileri ve damlama sulama ile bu bölgede çeltik üretiminde farklı bir şey yapılıyor. Ben bu etkinlik bittikten sonra İstanbul'a döneceğim İstanbul'da ki arkadaşlara Çatalca'da çeltik ile ilgili hasat yaptık dersem kimsenin burada çeltik yetiştiriciliği ile ilgili bir fikrinin olduğunu sanmıyorum. İstanbul dışında Avrupa'ya gitmesi son derece avantajlı maliyetler göz önüne aldığımızda, dolayısı ile birlikte yapacağımız çok işimiz var, bu gün burada haşatımızı gerçekleştireceğiz. Ama yeni yapılacak olan projelerinde müjdesini sayın müdürümüz verdi. Sizlerin azmi olmadan bu işleri kurtarmamız mümkün değil. Hepinizin eline emeğine sağlık, inşallah güzel günlerde, bereketli günlerde hep birlikte oluruz. Hasadımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Damlama sulama yöntemiyle yaklaşık yüzde 60 su tasarrufu sağlanmış olacak"

Etkinliğe katılan İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş; "Çatalca'nın Karacaköy Mahallesindeyiz, bugün burada pirinç hasadı yapılacak, Çatalca daha çok mısır, ay çiçeği gibi ürünlerin yetiştirilmesi ile bilinir. Çatalca İstanbul'un dörtte biri kadar bunun yüzde 20'lik bir bölümü tarım arazisi, bu bölgede pirinç çeltik ekiminde yapılıyor. Özellikle Karacaköy ve Ormanlı Mahallelerimizde, bugünkü programın özelliği var malumunuz çeltik üretiminde su çok önemli, daha çok göletleme sistemi ile yapılıyor. Fakat Çatalca aynı zamanda İstanbul'un su havzası yani burada su israfının çok yapılmaması gerekiyor. Bakanlığımızın bir projesi kapsamında damlama sulama yöntemi ilk defa burada uygulandı. Burada yetiştirilen pirinçlerin hasadı yapılacak. Bu şekilde yaklaşık yüzde 60 su tasarrufu sağlanmış olacak. Ayrıca verimliliğinde artışı söz konusu, inşallah modern sulama sistemlerinin kullanılması ile beraber sularımız, topraklarımız daha çok korunmuş olacak" şeklinde konuştu.

"Bu proje ile yaklaşık yüzde 47 ile yüzde 57 arasında su tasarrufu sağlandı"

Proje hakkında bilgi veren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bu gün burada damlama sulama yöntem ile yetiştirilen çeltiklerin hasat zamanı, bin hektar üzerine kuruldu. Yaklaşık 1 milyon 812 bin TL'lik bir proje, vatandaşlarımıza 14 çiftçimize damlama sulama sistemini ve tohumu bakanlığımızca hibe edildi. 14 çiftçimiz bin dekar alanda uyguladı. Bu proje ile yaklaşık yüzde 47 ile yüzde 57 arasında su tasarrufu sağlandı. Aynı alanda küçük bir verim farkı var ancak üretim maliyetleri az olduğu için hem çiftçilerimiz için daha iyi hem de su tasarrufu sağlıyor. Ülkemiz ve dünyada yaşanan kuraklıklar nedeni ile ciddi su sıkıntısı var. Su tasarrufu sağladığı için bu projeyi önemsiyoruz. İstanbul'da da ilk defa burada uygulanan bir proje inşallah hayırlara vesile olur. Projede yer alan çiftçi Murat Sirkeci; Devletimizin damlama sulama projesi kapsamında vermiş olduğu desteği ile ekmiş olduğumuz ürünlerin bugün haşatını gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda damlama sulama yöntemi ile yetiştirdiğimiz ürünlerin verimliliği gayet yüksek olduğunu gördük, desteklerin devamını diliyoruz" diye konuştu.

Çatalca'da damlama sulama yöntemiyle yetiştirilen çeltiklerin hasadı yapıldı
Çatalca'da damlama sulama yöntemiyle yetiştirilen çeltiklerin hasadı yapıldı
Çatalca'da damlama sulama yöntemiyle yetiştirilen çeltiklerin hasadı yapıldı
Çatalca'da damlama sulama yöntemiyle yetiştirilen çeltiklerin hasadı yapıldı

İstanbul, Çatalca, Hasat, Tarım, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çatalca'da damlama sulama yöntemiyle yetiştirilen çeltiklerin hasadı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatalca'da damlama sulama yöntemiyle yetiştirilen çeltiklerin hasadı yapıldı - Son Dakika
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