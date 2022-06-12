İstanbul'da dehşet anları: Engelli genci soyup bıçakladı, kendini yerden yere atıp kamyonetin altında kaldı - Son Dakika
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İstanbul'da dehşet anları: Engelli genci soyup bıçakladı, kendini yerden yere atıp kamyonetin altında kaldı

12.06.2022 11:15

İstanbul'da dehşet anları: Engelli genci soyup bıçakladı, kendini yerden yere atıp kamyonetin altında kaldı Şişli'de işitme engelli gencin telefonunu çalan kadın yakalanınca soyunmaya çalışıp kendini yerden yere attı Genci kurtulmak için bıçakla da yaralayan kadını önüne atladığı kamyonet...

İstanbul'da dehşet anları: Engelli genci soyup bıçakladı, kendini yerden yere atıp kamyonetin altında kaldı

Şişli'de işitme engelli gencin telefonunu çalan kadın yakalanınca soyunmaya çalışıp kendini yerden yere attı

Genci kurtulmak için bıçakla da yaralayan kadını önüne atladığı kamyonet ezdi

İSTANBUL - Şişli'de işitme engelli bir gencin cep telefonunu çalan kadın, yakalanınca kendini yola atarak soyunmaya başladı. Genç adam telefonunu geri almak için yoğun çaba sarf etti. Genci bıçaklayarak kurtulup kaçmaya çalışan kadın, kendini yola atınca bu kez de kamyonetin altında kaldı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 11.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işitme engelli Serkan Y., yolda yürüdüğü esnasında arkasından yaklaşan Serap Z., gencin cep telefonunu çaldı. Kaçmaya başlayan kadının telefonunu çaldığını fark eden genç hemen peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucunda genç, telefonunu çalan kadını cadde üzerinde yakaladı.

Gencin telefonunu çaldı, yakalanınca kendini yerden yere attı

İşitme engelli Serkan Y., yakalamasının ardından Serap Z.'yi cadde üzerinde güpegündüz soyunmaya çalışarak kurtulmak istedi. Başarısız olunca da kendini cadde üzerinde yerden yere atmaya başladı. Kendini arabaların önüne atan Serap Z., Serkan Y.'ye zor anlar yaşattı. Arabalar son anda dururken Y., kadını yoldan alarak kaldırıma çıkarmak için sürükledi. Tekrar yola kaçan kadını bu kez de gençle birlikte bir başka vatandaş elleri ve ayaklarından tutarak kaldırıma götürmeye çalıştı.

İşitme engelli genci bıçaklayıp dehşeti yaşattı

Fakat şahsın elinden kurtulan kadın, eline geçirdiği meyve bıçağıyla genci kolundan ve göz kapağından yaraladı. İkilinin arasında yolda kavga devam ettiği esnada gencin elinden kurtulan kadın, kaçmaya çalışırken bu kez de kendini Ahmet G. idaresindeki 34 FN 7743 plakalı kamyonetin önüne attı. Son anda fark eden sürücü, frene bastı ancak duramayarak kadını ezdi. Olayın ardından yaralanan kadın için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yola atladı, soyundu, kamyonet ezdi

Çalışmaların ardından kamyonet şoförü Ahmet G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan telefonunu geri alan Serkan Y. ise kadından şikayetçi olmadığını ifade etti. Şişli'de yaşanan ilginç olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının kurtulmak için kendini yola attığı, daha sonra ise kıyafetlerine çıkarttığı ve işitme engelli şahsın kadını yoldan almaya çalıştığı görülüyor. Devamında ise kadını kamyonetin ezdiği ve vatandaşların panik yaşadığı görülüyor.

İstanbul'da dehşet anları: Engelli genci soyup bıçakladı, kendini yerden yere atıp kamyonetin altında kaldı
İstanbul'da dehşet anları: Engelli genci soyup bıçakladı, kendini yerden yere atıp kamyonetin altında kaldı
İstanbul'da dehşet anları: Engelli genci soyup bıçakladı, kendini yerden yere atıp kamyonetin altında kaldı
İstanbul'da dehşet anları: Engelli genci soyup bıçakladı, kendini yerden yere atıp kamyonetin altında kaldı

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Kaynak: İHA

İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dehşet anları: Engelli genci soyup bıçakladı, kendini yerden yere atıp kamyonetin altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da dehşet anları: Engelli genci soyup bıçakladı, kendini yerden yere atıp kamyonetin altında kaldı - Son Dakika
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