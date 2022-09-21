İstanbul'da 7 Yeni Deniz Yolu Hattı Oluşturulacak - Son Dakika
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İstanbul'da 7 Yeni Deniz Yolu Hattı Oluşturulacak

21.09.2022 17:52
İstanbul'da 7 Yeni Deniz Yolu Hattı Oluşturulacak

İstanbul’da, deniz ulaşımının yaygınlaştırılması ve toplu taşıma entegrasyonunun sağlanması amacıyla 7 yeni deniz hattı oluşturulacak. UKOME’den oybirliğiyle geçen kararla Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç’te kıyıya paralel ve iki kıtayı birleştiren yeni seferler konulacak. Deniz ulaşımını kısa vadede yüzde 17 artıracak kararla İstanbullular, daha hızlı ve daha konforlu yolculuklar yapacak.

İstanbul'da, deniz ulaşımının yaygınlaştırılması ve toplu taşıma entegrasyonunun sağlanması amacıyla 7 yeni deniz hattı oluşturulacak. UKOME'den oybirliğiyle geçen kararla Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç'te kıyıya paralel ve iki kıtayı birleştiren yeni seferler konulacak. Deniz ulaşımını kısa vadede yüzde 17 artıracak kararla İstanbullular, daha hızlı ve daha konforlu yolculuklar yapacak.

İstanbul'un doğudan batıya uzanan coğrafyası, iki kıtayı birleştiren ve ayıran doğal yapısı, toplu ulaşımda deniz yolunu daha etkin kullanmayı zorunlu kılıyor. Kentsel canlılık, sosyoekonomik ve kültürel zenginlikle 7/24 yaşayan kentte toplu ulaşım entegrasyonunu artıracak yeni bir planlama yapıldı.

İBB, her iki yakadaki raylı sistem ve otobüs taşımacılığını entegre etmek amacıyla UKOME'ye 7 ayrı yeni deniz hattı oluşturulması teklifi sundu. Bir deniz şehri olan İstanbul'daki ulaşımda denizin payını artıracak teklif, oybirliğiyle kabul edildi.

Kıyıya paralel ve iki kıta arasında yapılacak yeni seferlerle deniz ulaşımının şehrin geneline yayılması, toplu ulaşımda deniz ve kara entegrasyonu sağlanarak erişilebilirliğin artırılması; çevreci, hızlı ve konforlu bir yolculuk sunulması amaçlanıyor. İstanbul'da 48 hatta yapılan deniz yolu seferleriyle günlük ortalama 230 bin yolculuk yapılıyor. Eklenecek 7 yeni hatla kısa vadede deniz yolculuğunun yüzde 17 artırılarak bu sayının 270 bine çıkartılması hedefleniyor.

İstanbul'da deniz ulaşımına eklenecek yeni hatlar şunlar:

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp

Avcılar-Bakırköy-Kadıköy

Avcılar-Bostancı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Çengelköy-Kabataş

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş

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Contemporary Istanbul'un 17. Edisyonu devam ediyor Contemporary Istanbul'un 17. Edisyonu devam ediyor
Kaynak: ANKA

İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 7 Yeni Deniz Yolu Hattı Oluşturulacak - Son Dakika

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