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İstanbul'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İstanbul'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı

09.02.2022 14:53
İstanbul'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı

İstanbul Ümraniye'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İstanbul Ümraniye'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Şile Otoyolu Şile yönünde seyreden 34 JL 0453 plakalı hafif ticari araç, Dudullu Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.

Kaza sonucu sürücü araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak hastaneye kaldırdı.

Şile Otoyolu Şile yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazanın başka bir aracın sıkıştırması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

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İstanbul, Ümraniye, Tragger, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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