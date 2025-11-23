En mutlu günlerine gölge düştü! Düğünde ortalık karıştı

İstanbul Kartal'da bir düğün salonunda davetliler arasında kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir düğünde kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kartal Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda davetliler arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA SOKAĞA TAŞTI, O ANLAR KAMERALARDA

Çıkan tartışma büyüyerek salon dışına taştı. Tekme tokat birbirine giren tarafları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.