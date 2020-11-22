İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım'da Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1'i yaşı küçük 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada 16 gram eroin, 100 gram metamfetamin, 16,8 gram bonzai, uyarıcı hap, saksıda ekili vaziyette 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 18 Kasım'da Ataşehir'de bir adrese daha operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 1 kilo 500 gram bonzai ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Haklarında, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapılan şüphelilerden biri sevk edildiği adliyede tutuklandı, 13'ü serbest bırakıldı.