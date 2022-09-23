İstanbul'da 89 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 89 kilogram esrar ele geçirildi

23.09.2022 15:00

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 89 kilogram esrar (marihuana) ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 89 kilogram esrar (marihuana) ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler ile kullandıkları araçları tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 91 paket halinde 89 kilogram esrar ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 89 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 89 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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