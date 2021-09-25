İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik tam kapsamlı denetim - Son Dakika

İstanbul'da polis ekipleri gece saatlerinde eğlence mekanlarına yönelik tam kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işletme kurallarını ihlal eden mekanlara cezai işlem uygulandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından gece saatlerinde Beyoğlu, Bakırköy, Yeşilköy ve Sarıyer ilçeleri başta olmak üzere 39 ilçede 80 ekip ve 160 personelin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik tam kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetimde işletmelerin turizm işletme, ruhsat, alkollü içki satışı izinleri kontrol edilirken kapalı alanda sigara tüketimine yönelik kontroller yapıldı. Şüpheli görülen şahıslar GBT'den (Genel Bilgi Taraması) geçirildi. İşletme kuralarını ihlal eden mekanlara ise cezai işlem uygulandı. Ahlak Kumar Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin önümüzdeki günlerde de çalışmalarına devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL