ESKİŞEHİR - İstanbul'da "Eskişehir Tanıtım Günleri" düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

ESKİŞEHİR - İstanbul'da "Eskişehir Tanıtım Günleri" düzenlenecek

12.06.2022 17:42

Eskişehir Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Çetinkaya, Eskişehir Tanıtım Günleri'nin İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 16-19 Haziran'da düzenleneceğini söyledi.

Eskişehir Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Çetinkaya, Eskişehir Tanıtım Günleri'nin İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 16-19 Haziran'da düzenleneceğini söyledi.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda stant kuran federasyon yetkilileri, aralarında Kırım Tatar mutfağının sembolü çiğ börek, dövme sucuk, hamur işleri ve tatlıların da bulunduğu kentin meşhur lezzetlerinin tanıtımını yaptı.

Halk oyunları ekiplerinin de gösteri yaptığı tanıtımda temsili Nasreddin Hoca da yer aldı. Gösteri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Eskişehir Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'da Eskişehir kültürünü tanıtacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"16-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da Eskişehir tanıtım günleri yapıyoruz. Eskişehir'i oraya götürüyoruz. Bugün de burada tanıtımını yapıyoruz. Eskişehir'in kültür değerlerini İstanbul'da buluşturuyoruz. Başta valiliğimiz olmak üzere bütün belediyelerimiz, kamu kuruluşları, STK'lar ve halkımızla birlikte İstanbul'da Eskişehir sevgisiyle buluşacağız. Tanıtım günlerine yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin geleceğini tahmin ediyoruz." dedi.

ESKİŞEHİR - İstanbul'da Eskişehir Tanıtım Günleri düzenlenecek
ESKİŞEHİR - İstanbul'da Eskişehir Tanıtım Günleri düzenlenecek
ESKİŞEHİR - İstanbul'da Eskişehir Tanıtım Günleri düzenlenecek
ESKİŞEHİR - İstanbul'da Eskişehir Tanıtım Günleri düzenlenecek

YORUMLAR
500
İstanbul'da 'Şanlıurfa Tanıtım Günleri' düzenlendi İstanbul'da 'Şanlıurfa Tanıtım Günleri' düzenlendi Eskişehir'de düzenlenen 'CHP'li Başkanlar Toplantısı' sona erdi Eskişehir'de düzenlenen 'CHP'li Başkanlar Toplantısı' sona erdi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - İstanbul'da 'Eskişehir Tanıtım Günleri' düzenlenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:07 Ankara'da selde hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı Yiğit'in son sözleri ortaya çıktı: Hakkınızı helal edin, ben kurtulamayacağım
18:44 Mardin sokaklarında çırılçıplak gezerken görüntülendi! Tepkilere aldırış etmeyince çevre halkı tarafından meydan dayağını yedi
18:03 Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler
17:43 90'lı yılların pop yıldızı Bendeniz'den olaylı konser! Sahneye iki iğne vurdurup çıktı
17:39 NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı olan tutumuna destek: Terör saldırılarından daha fazla çeken başka bir müttefik yok
17:30 Dünyaca ünlü meteoroloji ajansından korkutan rapor: Cehennem sıcakları kapıda
17:26 Jesus'tan Arda'ya özel markaj! Teknik açıdan çok beğendiği oyuncuyu taktiksel yönden eğitecek
16:43 Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu
16:41 Yürümekte zorlanan Meryem Uzerli'nin görüntüsü görenleri şoke etti
16:27 Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 19:31:31. #1.12#
SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - İstanbul'da "Eskişehir Tanıtım Günleri" düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement