İstanbul\'da etkisini sürdüren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos nedeniyle Şişli'de ağaç devrildi, Sultangazi'de binanın çatısından kopan parça kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir apartmanın önündeki sac bariyerlerin üzerine düştü.

Kentte etkisini sürdüren kuvvetli lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Şişli Yay Meydanı Caddesi'nde İSKİ binasının bahçesinde bulunan ağaç aşırı rüzgar nedeniyle bir aracın üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi nedeniyle yolda bulunan bazı araçlar da hafif hasar aldı.

Şişli Bozkurt Mahallesi Baysungur Sokak'ta bir binanın çatısından kopan parçalar etrafa savruldu. Çimen Sokak'ta ise bir inşaattan uçan demir parçanın üzerine düştüğü araçta hasar oluştu.

Sultangazi'de şiddetli lodos nedeniyle yerinden çıkan klima ünitesi bina boşluğuna düştü. Çanakkale Şehitleri Caddesi'ndeki binanın çatısından kopan parça, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın önündeki sac bariyerlerin üzerine düştü.

Cebeci Mahallesi'nde inşaatın çevresine yerleştirilen sac bariyerler devrilerek yola savruldu. Zabıta ekipleri bölgede önlem alırken, bazı mahalle ve sokaklarda da binalardan tuğla parçaları koparak sokağa döküldü.

Avcılar Denizköşkler açıklarında şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen bir geminin kıyıya 30 metre kala manevra yaparak kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte etkili olan şiddetli lodos ve fırtına, deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu.