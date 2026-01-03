İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul\'da etkisini sürdüren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor
03.01.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos nedeniyle Şişli'de ağaç devrildi, Sultangazi'de binanın çatısından kopan parça kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir apartmanın önündeki sac bariyerlerin üzerine düştü.

İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos nedeniyle Şişli'de ağaç devrildi, Sultangazi'de binanın çatısından kopan parça kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir apartmanın önündeki sac bariyerlerin üzerine düştü.

Kentte etkisini sürdüren kuvvetli lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Şişli Yay Meydanı Caddesi'nde İSKİ binasının bahçesinde bulunan ağaç aşırı rüzgar nedeniyle bir aracın üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi nedeniyle yolda bulunan bazı araçlar da hafif hasar aldı.

Şişli Bozkurt Mahallesi Baysungur Sokak'ta bir binanın çatısından kopan parçalar etrafa savruldu. Çimen Sokak'ta ise bir inşaattan uçan demir parçanın üzerine düştüğü araçta hasar oluştu.

Sultangazi'de şiddetli lodos nedeniyle yerinden çıkan klima ünitesi bina boşluğuna düştü. Çanakkale Şehitleri Caddesi'ndeki binanın çatısından kopan parça, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın önündeki sac bariyerlerin üzerine düştü.

Cebeci Mahallesi'nde inşaatın çevresine yerleştirilen sac bariyerler devrilerek yola savruldu. Zabıta ekipleri bölgede önlem alırken, bazı mahalle ve sokaklarda da binalardan tuğla parçaları koparak sokağa döküldü.

Avcılar Denizköşkler açıklarında şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen bir geminin kıyıya 30 metre kala manevra yaparak kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte etkili olan şiddetli lodos ve fırtına, deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Sultangazi, İstanbul, Ulaşım, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:54:11. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.