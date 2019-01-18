Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Fetö Operasyonu

İstanbul'da Fetö Operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, kentin bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon kapsamında Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 126. Sokak'ta bir adrese yapılan baskında bir şüpheli gözaltına alındı, adreste bir süre arama gerçekleştirildi.

Kentin bazı ilçelerinde gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:54 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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