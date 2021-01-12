İstanbul'da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada - Son Dakika

İstanbul'da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada

12.01.2021 09:52
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Kağıthane'de alışveriş yaptıktan sonra elindeki poşetlerle yaşadığı binanın kapısına gelen Afrikalı genç bir kadın, kendisini takip eden bir şahıs tarafından kapkaça uğradı.

Kağıthane'de alışveriş yaptıktan sonra elindeki poşetlerle yaşadığı binanın kapısına gelen Afrikalı genç bir kadın, kendisini takip eden bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonunun çalınarak neye uğradığını şaşıran kadının poşetleri bırakıp peşinden koştuğu kapkaççı kayıplara karıştı. Kapkaç anı kameralara yansırken şüphelinin peşine düşen polis, şahsın üstünden düşen tornavida üzerinde de parmak izi incelemesi yaptı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afrika uyruklu olduğu ve tercümanlık yaptığı öğrenilen genç bir kadın, işten çıktıktan sonra evinin yakınlarındaki bir markete gitti. Burada alışveriş yapan kadın, satın aldıklarını poşetlere koyduktan sonra evine gitmek üzere yola koyuldu. Genç kadın evine giden merdivenlerden inerek binaya giriş yapacağı esnada kendisini takip eden bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan ve neye uğradığını şaşıran kadın çığlık attıktan sonra poşetleri bırakıp kapkaççının peşinden koştu. Kadının bir süre kovaladığı şahıs ardından kaçarak izini kaybettirdi.

POŞETLERİ BIRAKIP KAPKAÇÇIYI KOVALADI

Kapkaç anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadın elindeki poşetlerle yaşadığı eve girmek üzere binanın girişine geliyor. Takip eden şahıs ise kadına arkasından yaklaşıyor. Hızlı bir şekilde kadının cebinden cep telefonunu çalan şahıs koşarak kaçmaya başlıyor. Kısa bir süre duran kadın ardından poşetleri yere bırakıp şahsın peşinden koşmaya başlıyor. Şahsın arkasından bağıran kadın daha sonra peşinden gitmeye devam ediyor.

KAPKAÇÇININ ÜSTÜNDEN DÜŞEN TORNAVİDAN PARMAK İZİ ALINDI

Olayın ardından dehşeti yaşayan kadının diğer cep telefonundan yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, kadının yaşadığı binadaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis, görüntülerden eşkalini tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ise üstünden üzerinden düştüğü düşünülen tornavidanın üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Kapkaççıdan şikayetçi olan kadın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada - Son Dakika


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