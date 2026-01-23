İstanbul\'da "Gönülden Bir Öğün" projesiyle 100 bin öğrenciye sıcak yemek verilecek

İstanbul Valisi Davut Gül, "Gönülden Bir Öğün" projesi kapsamında dezavantajlı 100 bin öğrenciye sıcak yemek vermeyi hedeflerini belirterek, "20 bin çocuğun yemeğini İstanbul Valiliği olarak karşılayacağız. 80 bin çocuğumuzun yemeğini Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, hayırseverlerimiz, kurumsal firmalarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla (STK) birlikte vermek istiyoruz." dedi.

İstanbul Valiliği himayesinde İstanbul Çocukları Vakfı tarafından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen "Gönülden Bir Öğün" projesinin tanıtım toplantısı Şişli'deki bir otelde düzenlendi.

Vali Davut Gül, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kayıtlı dezavantajlı ailelerin çocukları arasından belirlenen öğrencilere temel beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için eğitim öğretim yılı boyunca aylık olarak maddi destek verilmesini sağlayacak "Gönülden Bir Öğün" projesinin detaylarını açıkladı.

Kentte 2 milyon 800 bin öğrencinin bulunduğunu aktaran Gül, devlet tarafından bu öğrencilere kitap desteği verildiğini, taşımalı eğitim kapsamında olanların servisinin ve yemek ihtiyaçlarının da karşılandığını söyledi.

Valilik görevinin yanı sıra İstanbul Çocukları Vakfı Başkanı da olduğunu dile getiren Gül, vakfın hedef kitlesinin çocuklar olduğunu, eğitim ve sağlık alanında çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Gül, dezavantajlı, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklara yönelik çalışmalarına değinerek, şöyle konuştu:

"Üstün zekalı çocuklara İstanbul'umuzda, LGS'de 8. sınıfta tam puan alan öğrencilerimize burs veren bir yapı oluşturduk. Nereden geldiğine, kim olduğuna, nerede yaşadığına, hiçbir mensubiyetine bakmadan sadece başarı bursu veriyoruz. İstanbul'umuzda yetim olup kirada olan ihtiyacı olanların tamamına Kardeş Aile Proje'mizle kira desteği veriyoruz. Engellilerle, dışarıda kalan evsizlerle, dilencilerle ilgili hayata dair her konuda toplumun meselesini kendi meselemiz olarak kabul edip bununla ilgili projeler geliştiriyoruz."

Kentteki okullarda toplam 6,5 milyon kitap olduğunu aktaran Gül, 2 yıl içinde kitap sayısını yüzde 100 arttırarak 13 milyona çıkartma hedefleri olduğunu, 5,5 milyon kitabı temin ettiklerini, 1 milyon kitabı da temin ederek hedeflerine ulaşacaklarını ifade etti.

Vali Gül, İstanbul'daki 240 Ödevevi'yle çocuklara ders çalışma imkanı sunduklarını belirterek, "Aslında hepsindeki amaç şu; çocuklarımızın boşlukta olmamaları, suça sürüklenmemeleri, koruyucu, önleyici tedbirler alarak bir kişiyi bile arkada bırakmamak." dedi.

STK'ler ve hayırseverler de çocukların aylık yemek ihtiyaçlarını karşılamaya destek olabilecek

Kentte 10 sene önce ikili eğitim oranının yüzde 76 olduğunu kaydeden Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde ikili eğitim oranının yüzde 26'lara düştüğünü söyledi.

İkili eğitim oranının azalmasıyla öğrencilerin okulda tam gün vakit geçirdiklerini, bundan hareketle dezavantajlı çocuklara yemek desteği verme konusunun gündeme geldiğini anlatan Gül, "100 bin çocuğumuza sıcak yemek verme hedefimiz var. Bununla ilgili 20 bin çocuğun yemeğini İstanbul Valiliği olarak karşılayacağız. 80 bin çocuğumuzun yemeğini Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, hayırseverlerimiz, kurumsal firmalarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla (STK) birlikte vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gül, proje kapsamında yemek desteği için öğrencilere kart vereceklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Çocuğumuzun hesabına aylık 2 bin lira para yatıracağız. Bu parayla sadece okul kantinlerinde sıcak yemek yiyebilecekler. Kantinlerimizde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizasyonuyla onlara verdiğimiz karta para yatıracağız. O kartla hiç kimseyi rencide etmeden çocuklar öğle yemeğine ulaşabilecekler. Bunun en temel faydası, ekonomik sebeplerle varsa okula gitmeyen ya da gitmek istemeyen çocukların yemek problemini ortadan kaldırmış oluyoruz. Dolayısıyla devamsızlık İstanbul'da gündemimizden çıksın istiyoruz. Özetle 100 bin çocuğa yemek hedefimiz var. Şimdiden 20 bin çocuğun yemek ihtiyacını Valilik olarak karşılayacağız. Web sayfamızda STK'lerin, hayırseverlerin, bir çocuğun 1 aylık, bir çocuğun 8 aylık ya da birden fazla çocuğun ihtiyacını karşılayabilecekleri mekanizmamız var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere projeye destek olanlara teşekkür eden Gül, desteklerle projenin başarıya ulaşacağına inandığını sözlerine ekledi.

Proje tanıtım videosu gösterildiği programda, İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro müzik dinletisi sundu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Çocukları Vakfı mütevelli heyeti üyeleri, hayırsever iş insanları ve STK temsilcileri katıldı.