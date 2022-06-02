İSTANBUL'DA HAFTA SONU 9 MAHALLEDE SEÇİM HEYECANI

İSTANBUL'da, çeşitli nedenlerle boşalan 9 mahallenin muhtarlık koltuğu için önümüzdeki pazar günü muhtarlık ara seçimi yapılacak.

İstanbul'da, vefat, istifa gibi nedenlerle boşalan 9 mahalle muhtarlığı için 5 Haziran pazar günü, muhtarlık ara seçimi gerçekleştirilecek.

Fatih Atikali Mahallesi, Sancaktepe Atatürk Mahallesi, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi, Kadıköy Feneryolu Mahallesi, Kartal Topselvi Mahallesi, Silivri Ortaköy Mahallesi ve Ümraniye Saray Mahallesi'nde bu pazar seçim heyecanı yaşanacak. Sandıklar kurulacak mahalleli yeni muhtarı belirlemek için oy kullanacak.

"BIRAKACAĞIMI ÖĞRENİNCE ÜZÜLENLER OLDU" Seçimin yapılacağı mahallelerden biri olan Fatih Atikali Mahallesi Muhtarı İbrahim Hakkı Gürel (50), sağlık sorunu nedeniyle 8 yıldır yürüttüğü muhtarlık görevine veda edecek. 9 bin 644 seçmenli Atikali Mahallesi'nde boşalacak muhtarlık koltuğu için tek adayın seçime katılacağı öğrenildi. Fatih Atikali Mahallesi Muhtarı İbrahim Hakkı Gürel "Yaklaşık 8 yıldır Atikali Mahallesi'nde muhtarlık yapmaktayım. Zorunlu olarak görevi bırakacağımdan dolayı, mahallemizde seçim olacak. Ailevi sağlık problemleri nedeniyle şehir dışında olmam gerekecek, o yüzden bu şekilde bir karar verdim. Bıraksak da gönüllü olarak mahallemizin hizmetkarıyız. Kesinlikle özleyeceğim çok konu olacak. Bırakacağımı öğrenince üzülenler oldu" dedi.

"SEÇİM İÇİN HEYECAN VAR" Atikali Mahallesi seçmenlerinden Ahmet Beyazçelik, "Broşür ve pankartlar ile bize duyurdular. Şimdiki aday da daha önce muhtarımızdı, emekli oldu. Yeni muhtar istifasını verince yine aday oldu. Muhtarımız sağlık sorunlarından dolayı, istifasını verdi. Seçim için heyecan var" diye konuştu.

"İLK ZAMANLAR TOY GÖRÜYORLARDI AMA BU ALGIYI KIRDIM" Sancaktepe Atatürk Mahallesi muhtarı Cennet Taçyıldız sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. İstifa sonrası birinci aza Cansu Akdağ (26) vekaleten görevi yürütüyor. 21 bin 963 seçmenli Atatürk Mahallesi'nde Akdağ'ın da aralarında olduğu 5 muhtar adayı yarışta bulunuyor. Sancaktepe Atatürk Mahallesi Muhtarı ve adayı Cansu Akdağ, "Vekaleten muhtar olarak göreve geldiğimiz için yeniden bir seçim olacak. Cennet Hanım mahallenin kurucu muhtarlarındandı. Kendisi 2009'da seçilmişti, 3. döneminde sağlık sorunları nedeniyle bırakmak zorunda kaldı. Ben kendisinin 1. azasıydım. Ben devir almıştım ama yeniden seçim olacak. Biz de adayız. 26 yaşına yeni girdim, ilk zamanlar toy görüyorlardı ama bu algıyı kırdım. Genç dinamik ve yenilikçi olduğumuz için daha çok tercih ediliyoruz" dedi.

"DAHA ÖNCE DE BABAM ADAYDI"Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Menteşe, 20 Aralık 2021 tarihinde vefat etti. 4 bin 540 seçmenin olduğu mahallede ise 8 aday muhtarlık için yarışacak.Mehmet Akif Ersoy Mahallesi muhtar adayı Mustafa Keleş "12 senedir, muhtarlık yapan İbrahim Menteşe vefat etti. Seçime gidilecek tekrardan, ben de adayım. Mahallemize gerekli duyuruyu yaptık. Pazar günü tüm vatandaşlarımızı sandığa bekliyoruz. Göreve gelecek muhtar yerel seçimlere kadar görev yapacak. Daha önce de babam adaydı, rahmetli muhtara karşı çok az bir oyla kaybetmişti. Bu seçimde de mahalleli genç olduğum için benim aday olmamı istedi, ben de oldum" şeklinde konuştu.

"2-3 ÖNE ÇIKAN ADAYIMIZ VAR"Mehmet Akif Ersoy Mahallesi seçmenlerinden Haşim Kirmanoğlu, "Mahallemizin muhtarı İbrahim Menteşe vefat etti. Mahallemize kazandırdıkları da olmuştu. 5 Haziran pazar günü adil, demokrat mahallemizde saydam bir şekil olacağına inanıyorum. Ben esnafım, 2-3 öne çıkan adayımız var. Mahallemizde muhtarın azası geçici muhtar şu anda" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü--------------------Atikali Mahallesi'nden detaylar -Atikali Muhtarlığından detaylar -Atikali Muhtarı İbrahim Hakkı Gürel ile röportaj -Ahmet Beyazçelik ile röportaj -Atikali muhtar adayının afişi -Sancaktepe Atatürk Mahallesi Muhtarlığı detayı -Muhabir anonsu(Yalın Onat ERGÖR) -Atatürk Mahallesi adayının afişi -Atatürk Mahallesi Muhtarı Cansu Akdağ ile röportaj -Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarlığı detayı -Muhtar adayı Mustafa Keleş ile röportaj -Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden detay -Haşim Kirmanoğlu ile röportaj -Mehmet Akif Ersoy Mahallesi muhtar adaylarının afişleri

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