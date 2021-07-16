İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek'e yüzde 25 oranında zam yaptı. Normal ekmek yarından itibaren 1 TL değil 1.25 TL'ye satılacak. Halk Ekmek ürünlerine bir önceki zam Eylül 2020'de yapılmış, fiyatlar yüzde 33 artmıştı.

ÖZGEN NAMA: BU ZAM KAÇINILMAZDI

İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Artan un ve enerji maliyetleri karşısında bu zam kaçınılmazdı. Bu yıl kuraklıktan dolayı buğday rekoltesinde ciddi bir düşüş var. Kurdaki artışlarla birlikte ithalat maliyeti de yükselecek. Elektrik ve doğalgazdaki artışlar, işçilik maliyetleri ve ağır vergi yükleri zorlayınca fiyatlarda düzenleme yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.

İşte yeni fiyat listesi:

YÜZDE 33'LÜK ZAMMA DA MALİYET GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ

Eylül 2020'de yapılan yüzde 33'lük artışa da un ve diğer maliyet giderleri gerekçe gösterilmişti. Konuyla ilgili İBB'den yapılan açıklamada "Ekmek maliyetindeki diğer önemli girdiler olan dağıtım, işçilik ve enerji maliyetlerine gelen zam nedeniyle fiyat artışı zorunlu hale geldi. Son 32 ayda elektriğe yüzde 133, doğalgaza yüzde 91, işçi ücretlerinde de yüzde 50 artış meydana geldi. İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmeği sürekli sunabilmek için fiyat düzenlemesi yapmak kaçınılmaz hale geldi" ifadelerine yer verilmişti.

FIRINCILAR DA ZAM TEKLİFİNE HAZIRLANIYOR

Öte yandan İstanbul'daki fırıncılar da ağustosun ikinci perşembesi İTO Meclis Komisyonu'nda ekmeğin fiyatına zam talep edeceklerini açıkladı. İTO 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, ağustos ayının ikinci perşembesi toplanacak İTO Meclis Komisyonu'na İstanbul'da şu an 220 gramı 2 TL'den satılan ekmeğin 2.5 TL olmasını teklif edeceklerini söyledi.