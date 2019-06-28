Son Dakika Haberleri: İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması
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İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması

30 dakika önce

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı.

İstanbul'da helikopter destekli
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Trafik kontrollerinin de gerçekleştirildiği noktalarda yapılan uygulama gece geç saatlere kadar sürecek. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde akşam saatlerinde 39 ilçede başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.
(Selim Bayraktar - Vedat Bayraktar/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:45 Kaynak: İHA
Huzur, Yeditepe, İstanbul, Güncel
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