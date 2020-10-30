İstanbul'da huzur denetimi - Son Dakika

İSTANBUL genelinde yüzlerce polisin katılımıyla " Yeditepe Huzur " denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul'da 39 ilçede yapılan denetimlere Asayiş, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler Şube müdürlüklerine bağlı polis ekipleri ile özel timleri katıldı. Denetimlere polis helikopteri de destek verdi. Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlarda arama yapılırken, sürücü ve araçlarda bulunanlar genel bilgi toplama (GBT) sorgusundan geçirildi. Denetimler kapsamında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda da kontrol noktası oluşturuldu. Araçlar durdurularak arandı.

- İstanbul