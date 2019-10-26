Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Huzur Uygulaması 2019-5"
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İstanbul'da "Huzur Uygulaması 2019-5"

1 saat önce

İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Huzur Uygulaması 2019-5" kapsamında kentte kuş uçurtulmadı.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Huzur Uygulaması 2019-5" kapsamında kentte kuş uçurtulmadı. Beşiktaş'taki uygulamada üzerinden uyuşturucu madde çıkan bir şahıs kelepçelenerek emniyete götürüldü.

İstanbul genelinde asayişi sağlamak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Huzur Uygulaması 2016-5" saat 16.00 itibarıyla başladı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çeşitli birimlerin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde Özel harekat polisleri çevre güvenliğini sağlarken polis helikopteri de havadan destek verdi.

BİR ŞAHSIN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Beşiktaş İskelesi önünde vatandaşlar üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yapan ekipler, bir şahısın üzerinde bir miktar 'esrar' ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs kelepçelenerek emniyete götürüldü.

'EROS' TÜM ARAÇLARI DİDİK DİDİK ARADI

Beşiktaş'ta asayiş ekiplerinin vatandaşlar üzerindeki denetlemeleri sürerken narkotik köpeği 'Eros' da, durdurulan araçları didik didik aradı, vatandaşlar özel eğitimli köpeği büyük bir dikkatle izledi.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

İstanbul'da Huzur Uygulaması 2019-5

Beşiktaş, İstanbul, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:35 Kaynak: İHA
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