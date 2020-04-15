İstanbul'da ilk tahliyeler başladı. - Son Dakika

İstanbul'da ilk tahliyeler başladı... Silivri cezaevinden tahliye edilen vatandaşlar otobüsler ile taşındı

Tahliye olan vatandaşların mutlulukları yüzlerinden okundu

İSTANBUL - İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle İstanbul Silivri Cezaevi'nde kalan mahkumların tahliye işlemleri başladı. Sabah erken saatlerde tahliye edilen vatandaşlar, otobüsler ile Beylikdüzü metrobüs son durağına getirildi. Korona virüs nedeniyle tahliye edilen vatandaşların maske ve eldiven ile önlem aldığı görüldü.

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından bugün birçok ilde bulunan cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı. Bu kapsamda Silivri Kapalı Cezaevi'nde bulunan yaklaşık 3 bin 500 mahkumun tahliye edileceği bildirildi. Tahliye işlemleri yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kademe kademe yapılıyor. Yaklaşık 3 gün sürmesi beklenen tahliye işlemlerinin ilk bölümü ise bu sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Tahliye edilen vatandaşlar otobüsler ile Beylikdüzü Metrobüs son durağına getirildi.

Vatandaşların korona virüs nedeni ile maske ve eldiven taktıkları görüldü. İnfaz düzenlemesinden ötürü mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, yasanın çıkarılmasından ötürü hükümete teşekkür ettiklerini belirtti.