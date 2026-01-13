İstanbul\'da Kar Eğlencesi

Sultangazi'de kar yağışı etkisini sürdürürken, 50. Yıl Mahallesi'nde bir parkta kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Parkta bir kişinin arkadaşını tıraş ettiği anlar kameralara yansıdı. Parktan ayrılırken tıraş olan kişinin elinde çiçek olduğu görüldü.
ÇOCUKLAR KARTOPU OYNADI
Arnavutköy'de gece saatlerinde kar yağışını gören çevre sakinleri sokağa çıktı. Kartopu oynayıp kardan adam yapan çocuklar, karın keyfini çıkardı.
Öte yandan kar yağışının kentin birçok ilçesinde etkisini sürdürdüğü görüldü.
