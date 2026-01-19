İstanbul'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yollarda meydana gelen trafik kazaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kentteki ulaşımda aksamalar yaşandı. Buzlanan yollarda hasarlı kazalar meydana geldi.
Eyüpsultan'da, Işıklar Köyü mevkisinde İstanbul Havalimanı yönüne seyreden kar küreme aracı devrildi.
Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi'nde ise yokuştan kayarak inen otomobil aydınlatma direğine çarptı. Hasar oluşan otomobil başka bir araca halatla bağlanarak çekildi.
Kazalara ilişkin görüntüler, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Kar Kazaları Kamera Kaydında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?