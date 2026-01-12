İstanbul'da Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

İstanbul\'da Kar Yağışı Başladı
12.01.2026 06:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji uyarılarının ardından Taksim Meydanı'nda kar yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda lapa lapa yağan kar görüntülere yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok kentin yanı sıra İstanbul için de kar yağışına yönelik uyarılarda bulunmuştu. Uyarıların ardından sabah saatlerinde İstanbul'da kar yağışı başladı. Taksim Meydanı'nda lapa lapa kar yağışı görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Yağan, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kar Yağışı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siren çaldı, derbi yarım kaldı İtfaiyecilerin refleksi “Helal olsun“ dedirtti Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Londra’daki İran Büyükelçiliği’ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı Londra'daki İran Büyükelçiliği'ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı
ABD’den Türkiye’nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti
Sürgündeki Rıza Pehlevi’den İran’daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

07:47
Süper Kupa’ya damga vuran an
Süper Kupa'ya damga vuran an
07:44
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri
BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
07:28
Senatör Graham’dan Trump’a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün
06:55
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
06:27
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
06:09
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 08:18:31. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.