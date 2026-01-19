İstanbul'da Kar Yağışı Otobüsü Kaydırdı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Eyüpsultan'da yokuş aşağı kayan İETT otobüsünün güçlükle durabildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da dün başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Eyüpsultan'da bulunan Güzel Yayla Caddesinde yokuş aşağı kayan İETT otobüsü güçlükle durabildi. Servis minibüslerinin de kaza yaptığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
