İstanbul'da Kar Yağışı Zorluk Çıkarıyor
Yerel

İstanbul'da Kar Yağışı Zorluk Çıkarıyor

19.01.2026 08:46
İstanbul'da etkili kar yağışı sürücüleri zor durumda bıraktı, Bağcılar beyaza büründü.

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent, beyaza büründü. Bağcılar da karla kaplanırken, yola hazırlıksız çıkan sürücülerin yolda güçlükle ilerlediği görüldü. Sürücülerin karla imtihanı dronla görüntülendi.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı, sabaha karşı şiddetlendi. Kent karla kaplanırken, Bağcılar da beyaza büründü. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yola çıkan sürücülerin karla kaplı olduğu yolda güçlükle ilerlediği, bazı araçların yolda kaldığı görüldü. Yola hazırlıksız çıkan sürücülerin yolda kaldığı anlar, havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

