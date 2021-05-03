İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı - Son Dakika

İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı
03.05.2021 07:41
İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı.
İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı
İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı.
İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. Gece boyunca trafik ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürürken yüzde 8'lerde seyreden trafik yoğunluğu E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkiinden görüntülendi.
Son Dakika 1 Mayıs'ta çekilen fotoğrafı gören Prof. Dr. Mustafa Şahin, Erdoğan'la ilgili kimsenin bilmediği anısını paylaştı Çin Komünist Partisi'nin Hindistan'daki korona ölümleriyle alay eden paylaşımı tepkiler sonrası silindi Sahte izin belgesiyle polisi kandırmaya çalışan grubun gece gezmesi, pahalıya patladı 10 kişi Lyon, Monaco'yu devirdi! Maç sonunda çıkan olaylar geceye damga vurdu Yıldız Tilbe sosyal medyada akım başlatıp topu Tarkan'a attı, aldığı yanıtla bin pişman oldu MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor