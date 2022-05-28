İstanbul'da korkunç kaza! Makas atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince iki bacağından oldu

Gece saat 01.30 sıralarında Küçükçekmece E-5 Beşyol mevkii Topkapı istikametinde yaşanan olayda iddiaya göre; trafikte arkadaşıyla makas atarak Topkapı yönüne giden Serkan A., idaresindeki 34 DHR 498 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybetti. Beşyol mevkiinde kontrolden çıkan araç önce bariyerlere çarptı ardından yan yola takla atarak durabildi. Kazada sürücü Serkan A'nın iki bacağı koparak ağır yaralanırken, yanındaki arkadaşı ise yara almadan kazayı atlattı.

SÜRÜCÜNÜN BACAKLARI KOPTU

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başka kazanın olmaması için önlem alırken, itfaiye sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa teslim etti. Bacakları kopan sürücü Serkan A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sol şeritten sağa doğru direksiyonu kırdığı sırada hakimiyetini kaybedip takla attığı görülüyor.