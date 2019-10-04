İstanbul'da 'kurt kapanı 2019-15' denetimi (1)

İSTANBUL genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği "Kurt Kapanı-15" denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. İstanbul
genelinde saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında, 'Kurt Kapanı-15' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik
Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı
Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Kurulan noktalarda narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Polis
helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi.
Uygulama yapılan yerlerden bir de Kadıköy
Kuşdili Caddesi oldu. Ekipler şüpheli araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. "Zorro
" isimli narkotik köpeği de burada görev aldı. Denetimler saat 16.00'ya kadar sürecek.