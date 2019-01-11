Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar Etkisini Sürdürüyor

İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar Etkisini Sürdürüyor

44 dakika önce

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgar zaman zaman şiddetini arttırdı.

İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar Etkisini Sürdürüyor, System.String[]
İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgar zaman zaman şiddetini arttırdı. Etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana gelirken, İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgar gece boyunca etkisini sürdürdü. Etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana gelirken, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda ise kent genelinde etkili olan fırtınanın bugün de etkisini artırarak devam etmesi beklendiği belirtildi.

İDO'da iptal olan seferler:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 11.01.2019 07: 45 - 10: 45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.01.2019 07: 50 - 09: 45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 11.01.2019 08: 30 - 10: 55

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.01.2019 09: 50 - 11: 45

Bostancı-Yenikapı-Bandırma 11.01.2019 12: 00 - 15: 00

BUDO'da iptal olan seferler:

11.01.2019 07: 00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.01.2019 08: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.01.2019 08: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

11.01.2019 09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.01.2019 09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

11.01.2019 10: 00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.01.2019 10: 30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.01.2019 11: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.01.2019 11: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

11.01.2019 12: 55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:16 Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, İstanbul, Güncel
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