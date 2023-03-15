İstanbul'da liselerarası futbol müsabakasında "Nazi" selamı gerginliği! Peş peşe açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da liselerarası futbol müsabakasında "Nazi" selamı gerginliği! Peş peşe açıklama geldi

15.03.2023 15:08
İstanbul'da liselerarası futbol müsabakasında "Nazi" selamı gerginliği! Peş peşe açıklama geldi

İstanbul'da düzenlenen liselerarası futbol müsabakasında boy gösteren Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımı oyuncularının, gol sevinci esnasında topluca "Nazi" selamı yaparak Ulus Özel Musevi Lisesi oyuncularını kışkırttığı iddia edildi. Üsküdar Amerikan Lisesi'nden yapılan açıklamada, "Derin üzüntü içindeyiz. Gerekli soruşturma başlatıldı" ifadeleri kullanılırken, Türkiye Yahudi Toplumu olayla ilgili, "Gerekli girişimlerde bulunulmaktadır" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da Üsküdar Amerikan Lisesi ile Ulus Özel Musevi Lisesi arasında gerçekleşen futbol müsabakasında skandal bir olay yaşandı. Atılan gol sonrasında Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımından bir kişinin gol sevinci sırasında Nazi selamı verdiği öğrenildi. Söz konusu durumun açığa çıkmasıyla olay bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayın gündem olmasının ardından; Üsküdar Amerikan Lisesi'nden konuya ilişkin bir açıklama geldi. Liseden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "1876 yılından bu yana nesiller yetiştiren Üsküdar Amerikan Lisesi olarak; Ulus Özel Musevi Lisesi ile gerçekleştirilen bir futbol maçında, bir takım oyuncumuzun yapmış olduğu yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz. Kurum ve eğitim felsefemiz gereği, her türlü ayrımcılığın karşısında durduğumuzu önemle vurgulamak isteriz. Ulus Özel Musevi Lisesi okul yetkilileri ile ivedilikle görüşüp üzüntülerimizi iletmiş ve gerekli soruşturmayı başlatmış bulunmaktayız. Konunun hassasiyet ve önemle tarafımızdan takip edileceği tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımı oyuncusu, Özel Musevi Lisesi maçında 'Nazi' selamı verdi! Açıklamalar art arda geldi

TÜRKİYE YAHUDİ TOPLUMU'NDAN YANIT

Türkiye Yahudi Toplumu da olayı doğrulayarak, olayı takip ettiklerini ve gerekli girişimlerde bulunduklarını bildirdi. Yapılan paylaşımda, "Konu tarafımızca bilinmekte, gerek okul yönetimimiz, gerekse de Türk Yahudi Toplumu başkanlığınca hassasiyetle takip edilmekte ve gerekli girişimlerde bulunulmaktadır" denildi.

Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımı oyuncusu, Özel Musevi Lisesi maçında 'Nazi' selamı verdi! Açıklamalar art arda geldi
YORUMLAR (1)
500
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Elit Tur kadrosu açıklandı 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Elit Tur kadrosu açıklandı 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

İstanbul, Futbol, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da liselerarası futbol müsabakasında 'Nazi' selamı gerginliği! Peş peşe açıklama geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Şanlıurfa'yı vuran sel felaketiyle birlikte, sokakları mesken tutan yılanlar dehşet saçtı!
16:24 Kayıtları ortalığa dökülen Jorge Jesus, suskunluğunu bozdu: Kontratımın bittiğini herkes biliyor
16:17 TFF'nin "Trendyol forması" kararı tartışma yarattı! Sosyal medyada futbolseverlerden tepki büyük
16:11 Bir dakika olsun düşünmediler! Akıntıya kapılan anne ve çocuğunu güçlükle kurtardılar
15:48 Sel felaketinde 8 büyükbaş hayvan telef oldu
16:03 Yürek yakan anlar! Akıntıya kapılan yaşlı adama yardım etmek yerine çekmeye devam etti
15:50 Yürek parçalayan anlar! Sele kapılan yaşlı adam elini uzattı, yardım etmek yerine çekime devam etti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya için NATO üyeliği sinyali: Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız
15:31 İki kahraman bir an bile düşünmedi! Akıntıya kapılan 2 çocuğu böyle kurtardılar
15:29 TFF'nin, "Maçlara Trendyol formasıyla çıkılacak" açıklamasına tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2023 17:13:43. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da liselerarası futbol müsabakasında "Nazi" selamı gerginliği! Peş peşe açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement