Sağanak yağış İstanbul metrosunu sular altında bıraktı

İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, kentte ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle İBB'ye bağlı M9 Ataköy–Olimpiyat metro hattının Yenibosna durağında su baskını meydana geldi.

İstasyonda tavan ve duvarlardan akan sular, kısa sürede zeminde birikerek alanı adeta göle çevirdi. Bazı yürüyen merdivenler güvenlik gerekçesiyle hizmet dışı bırakılırken, yolcuların metro içerisinde de şemsiye açmak zorunda kalması dikkat çekti.

TAVANLARDAN SU SIZDI

Görüntülere yansıyan anlarda, tavanlardan aralıksız akan suyun yolcuları zor durumda bıraktığı, kimi vatandaşların damlayan sulardan korunmak için şemsiyeleriyle ilerlediği görüldü.

Baskının ardından metro görevlileri, istasyonda biriken suyu tahliye etmek için çekpaslarla yoğun çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi devam ederken, yağışın hat üzerindeki etkilerinin sürdüğü belirtildi.