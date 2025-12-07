Sağanak yağış İstanbul metrosunu sular altında bıraktı - Son Dakika
Sağanak yağış İstanbul metrosunu sular altında bıraktı

Sağanak yağış İstanbul metrosunu sular altında bıraktı
07.12.2025 18:32  Güncelleme: 21:08
Megakenti etkisi altına alan sağanak yağış, M9 Ataköy–Olimpiyat metro hattının Yenibosna durağında su baskınına yol açtı. İstasyonda tavan ve duvarlardan akan sular nedeniyle yolcular, tıpkı sokaktaymış gibi metro içerisinde de şemsiye açmak zorunda kaldı. Bazı yürüyen merdivenlerin hizmet dışı kaldığı istasyonda, görevliler çekpaslarla suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.

İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, kentte ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle İBB'ye bağlı M9 Ataköy–Olimpiyat metro hattının Yenibosna durağında su baskını meydana geldi.

İstasyonda tavan ve duvarlardan akan sular, kısa sürede zeminde birikerek alanı adeta göle çevirdi. Bazı yürüyen merdivenler güvenlik gerekçesiyle hizmet dışı bırakılırken, yolcuların metro içerisinde de şemsiye açmak zorunda kalması dikkat çekti.

TAVANLARDAN SU SIZDI

Görüntülere yansıyan anlarda, tavanlardan aralıksız akan suyun yolcuları zor durumda bıraktığı, kimi vatandaşların damlayan sulardan korunmak için şemsiyeleriyle ilerlediği görüldü.

Baskının ardından metro görevlileri, istasyonda biriken suyu tahliye etmek için çekpaslarla yoğun çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi devam ederken, yağışın hat üzerindeki etkilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    hani kayyum atadiydiniz heryere ilgilensinler işte. işin gücün CHP yi kötülemek son dakika haber. çorlu tren kazası, maden faciası, Ensar vakfı vs vs bunları haber yapsan. mesela asgari ücretli emekli aç diye haber yapsan 43 39 Yanıtla
    Cengiz DOĞAN Cengiz DOĞAN:
    sizinde işiniz gücünüz hırsızı savunmak kollamak 15 7
    Hasan Keleş Hasan Keleş:
    İstanbul’a kayuyum atanmadı hala chpe 10 4
    DarbeliMatkap DarbeliMatkap:
    mustafa olmayan aklına .... 1 0
    Turgay Aykac Turgay Aykac:
    İzmir'de kayyum mu var.Her yer çöplük içinde.Yagmurda evleri sel basıyor.Burdaki bahanen ne CHP uşağı söyle bakayim dinliyorum 0 0
  • Bero2005 Bero2005:
    marifetmiş gibi bide Haber yapıyonuz 33 8 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    Hakan keleş troll 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
