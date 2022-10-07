İstanbul'da Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika
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İstanbul'da Mevlit Kandili idrak edildi

07.10.2022 21:20
İstanbul'da Mevlit Kandili idrak edildi

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Üsküdar Valide-i Cedid, Fatih, Eyüp Sultan, Süleymaniye ve Büyük Çamlıca'nın da aralarında bulunduğu birçok camide mevlit programları gerçekleştirildi.

İstanbul Müftülüğü, Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde program düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Fatih Camisi'nde, Fatih Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu, İlçe Müftüsü Hüseyin Baş tarafından kandil içerikli sohbet yapıldı.

Mevlit programının ardından cami çıkışında vatandaşlara Fatih Belediyesince çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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Kaynak: AA

Mevlit Kandili, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika
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