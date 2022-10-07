Mevlit Kandili dolayısıyla Üsküdar Valide-i Cedid, Fatih , Eyüp Sultan , Süleymaniye ve Büyük Çamlıca 'nın da aralarında bulunduğu birçok camide mevlit programları gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Mevlit Kandili, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika

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