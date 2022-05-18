İstanbul'da minibüs ve taksilerin yaş sınırı yeniden düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da minibüs ve taksilerin yaş sınırı yeniden düzenlendi

18.05.2022 21:20
İstanbul'da minibüs ve taksilerin yaş sınırı yeniden düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, ticari amaçla yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtların yaş sınırları yeniden düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, ticari amaçla yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtların yaş sınırları yeniden düzenlendi.

Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen UKOME toplantısında, ticari amaçla yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtların yaş sınırları da görüşüldü.

Yapılan müzakerelerin ardından oy birliğiyle alınan kararla sarı taksilerde ilk alım araç yaşı 0-3, turkuaz ve siyah taksilerde ise 0-5 olarak revize edildi.

Mevcut yaş sınırı 12 olan minibüslerin yaş sınırı 14'e, taksi dolmuşların 10'dan 12'ye, sarı taksilerin 6'dan 8'e, turkuaz ve siyah taksilerin 9'dan 11'e yükseltildi.

Yaş sınırı 12 olan okul servisi ve 19 olan personel servis araçlarında değişikliğe gidilmedi.

Alınan kararlar 2023'ün sonuna kadar geçerli olacak.

Taşıtların hizmet kalitesi kontrol edilecek

Yaş sınırı düzenlemesinin dışındaki araçlar için belirli bir yıldan sonra Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) getiriliyor.

Alınan karara göre TAHKUK, İBB veya İBB Meclisi tarafından belirlenecek iştirak personeli ile yapılacak, İstanbul sınırları içerisinde Anadolu ve Avrupa yakalarında belirlenecek kontrol noktalarında gerçekleştirilecek.

Taşıt Hizmet Kalitesi uygun görülen araçlara Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü E-Tuhim üzerinden online ruhsat başvurusunda onay verilmiş olacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da minibüs ve taksilerin yaş sınırı yeniden düzenlendi - Son Dakika


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