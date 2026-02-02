İstanbul'da Okul Ziliyle Trafik Yoğunluğu Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Okul Ziliyle Trafik Yoğunluğu Arttı

İstanbul\'da Okul Ziliyle Trafik Yoğunluğu Arttı
02.02.2026 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da ara tatilin bitişiyle trafik yoğunluğu %74'e çıktı. Ana yollarda yoğunluk gözlemlendi.

İstanbul'da okulların ara tatilinin sona ermesinin ardından çocuklar için ders zili çaldı. İstanbul'da okullarda ara tatilin sona ermesinin ardından, haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

TRAFİK YOĞUNLUK ORANI YÜZDE 74

Kent genelindeki trafik yoğunluk oranı 08.00 itibariyle yüzde 74 olarak ölçüldü. Kozyatağı D-100 Karayolu ve Yenibosna D-100 Karayolu'nda da trafik etkili oldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İstanbul, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Okul Ziliyle Trafik Yoğunluğu Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
142 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi 142 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

08:46
Acun Ilıcalı’nın hayali gerçekleşiyor Kasasına çuval çuval para sokacak
Acun Ilıcalı'nın hayali gerçekleşiyor! Kasasına çuval çuval para sokacak
08:36
Ne yaptın sen Ronaldo Çıkardığı kriz Fenerbahçe’yi etkiledi
Ne yaptın sen Ronaldo! Çıkardığı kriz Fenerbahçe'yi etkiledi
07:14
AK Partili Tayyar’dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
07:00
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı Film gösterimine davet etmiş
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş
06:48
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste Türkiye’ye açık açık meydan okudular
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular
05:16
Epstein depremi “Özür diliyorum“ diyerek istifa etti
Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 09:00:25. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Okul Ziliyle Trafik Yoğunluğu Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.