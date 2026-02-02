İstanbul'da okulların ara tatilinin sona ermesinin ardından çocuklar için ders zili çaldı. İstanbul'da okullarda ara tatilin sona ermesinin ardından, haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.
Kent genelindeki trafik yoğunluk oranı 08.00 itibariyle yüzde 74 olarak ölçüldü. Kozyatağı D-100 Karayolu ve Yenibosna D-100 Karayolu'nda da trafik etkili oldu.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Okul Ziliyle Trafik Yoğunluğu Arttı - Son Dakika
