İstanbul\'da Okul Ziliyle Trafik Yoğunluğu Arttı

İstanbul'da okulların ara tatilinin sona ermesinin ardından çocuklar için ders zili çaldı. İstanbul'da okullarda ara tatilin sona ermesinin ardından, haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

TRAFİK YOĞUNLUK ORANI YÜZDE 74

Kent genelindeki trafik yoğunluk oranı 08.00 itibariyle yüzde 74 olarak ölçüldü. Kozyatağı D-100 Karayolu ve Yenibosna D-100 Karayolu'nda da trafik etkili oldu.