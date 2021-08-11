Ormanlar 7 gün 24 saat sivil polisler tarafından da denetlenirken, çalışmalar yaz boyu sürecek.

Denetime arama kurtarma ve iz takip köpekleri de katıldı.

Ormanda, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, yunus timleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler arama tarama ve güvenlik kontrolü icra etti.

Türkiye 'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak İstanbul'da ağaçlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarını sürdüren polis, Çekmeköy ilçe sınırları içerisinde kalan Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda denetim yaptı.

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da ormanlık alanlarda polisin denetimleri aralıksız devam ediyor - Son Dakika

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