İstanbul'da otobüs taşımacılığında yeni dönem - Son Dakika

İstanbul'da otobüs taşımacılığında yeni dönem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan kararla özel halk otobüsleri, Ulaşım AŞ ve İstanbul Otobüs AŞ, İETT çatısı altında birleşti.

İstanbul'da otobüs taşımacılığında yeni dönem, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan kararla özel halk otobüsleri, Ulaşım AŞ ve İstanbul Otobüs AŞ, İETT çatısı altında birleşti.

İBB Meclisi eylül ayı üçüncü birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında yapıldı.

Meclis toplantısında İETT'nin özel taşımacı işletme sistemi ilgili yazısı, Hukuk Komisyonu, Ulaşım ve Trafik Komisyonu, Kent Ekonomisi, Meslek Odaları ve Sendikalar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ortak raporunda ele alındı.

Yolcuya göre değil kilometreye göre hak ediş alınacak

Karar metninde sistem değişikliği sebebi ile İETT'ye aylık 81 milyon TL ek yük geleceği belirtilirken, bu husus dikkate alınarak 2020 yılının kalan 4 ayı için 323 milyon borçlanma yetkisi verildi.

Kararla birlikte daha önce taşıdığı yolcu sayısına göre bilet parasını ve yine taşıdığı yolcu sayısına göre belediyenin sübvanse ödemesini alan özel halk otobüsleri, yeni sistemde taşıdığı yolcuya bakılmaksızın katettiği kilometreye ve ödeme esasına göre hak ediş alacak.

Yolcudan tahsil edilen bilet paraları belediyenin olacak, buna karşılık belediye, özel halk otobüslerine katettiği kilometreye göre ödeme yapacak.

Oy birliği ile kabul edildi

Kararla ilgili konuşan CHP'li Üye Mesut Kösedağı, Meclis kararı sonrası özel halk otobüsleri, Ulaşım AŞ, İstanbul Otobüs AŞ'nin İETT çatısı altında birleştiğini söyledi.

Tüm otobüslerin tek renk olarak İETT çatısı altında birleşeceğini vurgulayan Kösedağı, seferler, metro güzergahlarına uygun olacak şekilde tekrar şekillendirilecek. Böylece İETT ilave mali yükten kurtulmuş olacak. Tek tip kıyafet olacak, mesai saatleri ve sosyal haklara düzenleme gelecek. Artık özel halk otobüslerinin İETT ve İBB tarafından gelir garantisi olacak. Her ay gelirleri ve giderleri belli olacak. Sübvansiyon ödemeleri kalkacak. Tüm otobüslerin her ay ne kazanacağı belli olacak." diye konuştu.

Söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, teklif konusu karar ile İstanbul'un özel halk otobüsü işletme sisteminde değişikliğe gidildiğini ifade etti.

Kaynar, komisyon çalışmasına İETT yetkilileri, özel otobüs işletmesi şirket temsilcileri ve oda temsilcilerinin de katıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Getirilen teklif komisyonumuz tarafından yeniden düzenlenerek bir karar metni hazırlandı. Böylece özel halk otobüsü işletmecilerinin mağduriyetleri, aralarındaki eşitsizlikler, haklarının korunması anlamındaki sıkıntılar giderildi. Artık yolcu bazlı ödeme sistemi kaldırılarak, taşıdığı yolcu dikkate alınmaksızın otobüslere kilometre bazlı ödeme yapılması sistemine geçilmektedir."

Gündem maddesi komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Otobüs, İETT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 23:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da otobüs taşımacılığında yeni dönem - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 100. maçını kazanan ilk Türk takımı oldu Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı
Avrupa Ligi'nde Borac'ı 2-0 yenen Rio Ave, Beşiktaş'ın rakibi oldu Avrupa Ligi'nde Borac'ı 2-0 yenen Rio Ave, Beşiktaş'ın rakibi oldu         
23:16
Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti         
22:38
Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı         
22:15
Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim         
21:57
Eşiyle tartışan kadın, 5. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti Eşiyle tartışan kadın, 5. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti         
21:44
Galatasaray'ın oyuncu değişikliklerinde tabelayı idari menajer Şükrü Hanedar kaldırdı Galatasaray'ın oyuncu değişikliklerinde tabelayı idari menajer Şükrü Hanedar kaldırdı         
21:17
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 23:29:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da otobüs taşımacılığında yeni dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei