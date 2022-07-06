İstanbul'da Pitbull'lu gasp dehşeti kamerada - Son Dakika
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İstanbul'da Pitbull'lu gasp dehşeti kamerada

06.07.2022 20:14

İstanbul'da Pitbull'lu gasp dehşeti kamerada Beyoğlu'nda bir genç pitbullu üç gaspçı tarafından önce darp ardından da gasp edildi Gencin parasını ve telefonunu çalan iki gaspçı polis tarafından yakalanıp tutuklandıİSTANBUL Beyoğlu'nda yolda yürüyen Alman vatandaşı Türk bir genç, pitbullu üç...

İstanbul'da Pitbull'lu gasp dehşeti kamerada

Beyoğlu'nda bir genç pitbullu üç gaspçı tarafından önce darp ardından da gasp edildi

Gencin parasını ve telefonunu çalan iki gaspçı polis tarafından yakalanıp tutuklandı

İSTANBUL Beyoğlu'nda yolda yürüyen Alman vatandaşı Türk bir genç, pitbullu üç gaspçı tarafından saldırıya uğradı. Genci önce darp eden üç gaspçı parasını ve cep telefonunu çalarak kaçtı. Dehşet anları kameralara yansırken, adet dedektif gibi iz sürem Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan gaspçılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 05.00 sıralarında Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı cadde üzerinde yürüyen Türk asıllı Alman vatandaşı Mert D.'nin karşısına bir şahıs çıktı. Şahıs genci tehdit ederek para istedi ancak Mert D. reddetti. Bunun üzerine şahıs saldırmaya başlayınca aralarında arbede çıktı. Genç direnmeye devam edince bu kez de şahsın suç ortağı elinde pitbull cinsi köpekle genci korkuttu. Devam eden arbedede ise 3 gaspçı gencin parasını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Pitbulla korkutup gasp ettiler

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç yolda yürürken şahıslardan biri yolunu kesiyor. Tartışma sonrası çıkan kavgada taraflar yerde boğuşuyor. Arbede esnasında pitbullu diğer gaspçı gencin yanına gelerek onu korkutuyor. Şahıslar ardından gencin telefonunu ve parasını çalarak kaçıyor. Genç de ayağa kalkarak uzlaşıyor. Olay esnasında bir aracın ise durup seyrettiği sonra uzaklaştığı görülüyor.

Gaspçılar Beyoğlu Asayiş polisinden kaçamadı

Olayın ardından gencin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Adeta dedektif gibi iz süren polis ekipleri, gaspçıların Müslüm Ö., Doğan Ö. ve diğer gaspçı olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda iki gaspçı metruk bir binadan kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 gaspçı ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece "gasp" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Pitbull'lu gasp dehşeti kamerada - Son Dakika

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