Son dakika haber | İSTANBUL ? İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİ VE KAÇAK SİGARA OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika haber | İSTANBUL ? İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİ VE KAÇAK SİGARA OPERASYONU

29.09.2022 14:57

Son dakika gündem haberine göre İSTANBUL'da 4 ilçede yapılan operasyonda sahte alkol ile kaçak sigara ele geçirildi.

İSTANBUL'da 4 ilçede yapılan operasyonda sahte alkol ile kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sahte içki ve kaçak sigara imalatı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından Büyükçekmece, Maltepe, Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 bin 830 litre etil alkol, 32 bin 700 adet dolu makaron, 25 bin adet etiket, bin 340 paket kaçak sigara, 470 adet sahte bandrol, 393 adet içki şişesi, 1 adet poşetleme makinası ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İSTANBUL ? İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİ VE KAÇAK SİGARA OPERASYONU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | İSTANBUL ? İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİ VE KAÇAK SİGARA OPERASYONU - Son Dakika
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