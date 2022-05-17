İstanbul'da Sahte Oturma İzni Düzenleyen Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Oturma İzni Düzenleyen Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı

17.05.2022 09:50

İstanbul Esenyurt'ta oturma izinleri iptal edilen yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle oturma veya çalışma izni sağladığı ileri sürülen bir danışmanlık şirketi sahibi yakalandı. “Resmi belgede sahtecilik” suçundan hakkında soruşturma başlatılan yabancı uyruklu şüphelinin, sınır dışı işlemleri için İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.

İstanbul Esenyurt'ta oturma izinleri iptal edilen yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle oturma veya çalışma izni sağladığı ileri sürülen bir danışmanlık şirketi sahibi yakalandı. "Resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında soruşturma başlatılan yabancı uyruklu şüphelinin, sınır dışı işlemleri için İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta sosyal medya paylaşım siteleri üzerinden "ikamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği" vaadinde bulunan, bu yönde çalışmalar yapan ve sahte belge düzenlediğinden şüphelenilen bir danışmanlık şirketi tespit etti.

Sosyal medyada videolu paylaşımlarla müşteri toplayan A.E.S. adlı şüpheliyi yakın takibe alan polis ekipleri, söz konusu danışmanlık şirketine yönelik dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Esenyurt'taki bir adreste düzenlenen operasyonda, şirketinin sahibi olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu A.E.S. adlı şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan A.E.S., sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adreste yapılan aramalarda ise sahte olduğu düşünülen 2 geçici koruma belgesi, para makbuzları, bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 950 lira ve 255 dolar para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

A.E.S. ile ilgili "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı. Danışmanlık şirketi adı altındaki ruhsatsız işyerinin kapısına ise zabıta ekipleri tarafından mühür vuruldu.

Şüphelinin adli işlemlerin ardından sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

İstanbul'da Sahte Oturma İzni Düzenleyen Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı
İstanbul'da Sahte Oturma İzni Düzenleyen Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı
İstanbul'da Sahte Oturma İzni Düzenleyen Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı
İstanbul'da Sahte Oturma İzni Düzenleyen Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı

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Yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle oturma ve çalışma izni sağlayan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı Yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle oturma ve çalışma izni sağlayan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı CHP'li Öztrak: Düzensiz göç sorununu 2 yıl içinde çözeceğiz CHP'li Öztrak: Düzensiz göç sorununu 2 yıl içinde çözeceğiz

Göç İdaresi Müdürlüğü, İstanbul, Esenyurt, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte Oturma İzni Düzenleyen Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Sahte Oturma İzni Düzenleyen Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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