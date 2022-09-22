İSTANBUL'DA SAKLAMA KAPLARININ KAPAKLARINDA 73 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA SAKLAMA KAPLARININ KAPAKLARINDA 73 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

22.09.2022 12:02

İSTANBUL'da, uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptığı tespit edilen bir kişiye ait depoya yapılan operasyonda saklama kaplarının ahşap kapaklarına zulalanmış 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İSTANBUL'da, uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptığı tespit edilen bir kişiye ait depoya yapılan operasyonda saklama kaplarının ahşap kapaklarına zulalanmış 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatı yapan bir kişiyi takibe aldı. Çalışmalar sonucunda şüphelinin Küçükçekmece'de bir iş yerini depo olarak kullandığı belirlendi. Depoya operasyon düzenleyen narkotik polisi, şüphelinin satışa sunmak üzere çok sayıda saklama kabı paketlediğini gördü. Paketleri açan polis, saklama kaplarının ahşap kapaklarının ağırlığından şüphelendi. Ahşap kapakları kıran polis, kapağın içine zulalanmış afyon sakızını fark etti. Bunun üzerine bütün saklama kaplarının kapaklarını kıran ekipler, toplam 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA SAKLAMA KAPLARININ KAPAKLARINDA 73 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA SAKLAMA KAPLARININ KAPAKLARINDA 73 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI - Son Dakika
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