Sıcaktan bunalanlar serinlemek için denize girerken, bazı kişiler de ağaçların gölgesinde dinlendi.

Kaynak: AA

Sarayburnu, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı - Son Dakika

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